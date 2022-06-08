真是太神奇了，家住台中市和平區50多歲的李姓果農，晨起要去巡果園，發現停放工寮內的機車不見了，焦急的去派出所報案，還到鄰近廟宇求神，才跨出廟宇就接獲太平警分局頭汴派出所致電通知在離梨山百公里外東區樂業路發現該部失竊車輛，李男除感受神恩浩瀚，對警方能在不到24小時即尋回他的愛車也直呼：「有警真好！」

太平警分局頭汴派出所警員賴俊杰日前下午1點多執行肅竊查抄勤務，針對與鄰近市區交界治安熱點處實施車輛查抄，於樂業路沿線發現一輛普通重機車相當突兀停放路旁，且車體外殼布滿塵土，一經查詢發現為失竊車輛，而且失竊地點竟遠在百公里外的和平區梨山地區。

賴俊杰透過值班同仁撥打電話確認，電話中那一頭聽到警方找回其失竊機車又驚又喜，樸實的李姓夫妻檔還頻表示，「一整夜都睡不好，剛剛還到附近廟宇祈求神明幫忙，現在終於放下心中的大石頭了。」

李姓男子表示，自己平常從事農作事業，當天上午前往果園工作時發現平時農作代步用的機車失竊，隨後就與妻子一同到當地派出所報案，警察先生很熱心幫我們受理及協助，返家後擔心到一整晚到睡不好，深怕機車被拿去做壞事。不到一天的時間就接到太平分局員警的電話，這時才如釋重負，非常感謝員警的用心及辛勞。

太平分局呼籲，民眾停放車輛務必將機車鑰匙收好，並做好相關防盜措施，也勿將貴重物品放在車內，讓宵小有可趁之機；若發現可疑人士徘徊，請立即撥打110報警處理。