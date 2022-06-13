1名男網友在《爆廢公社》求救，老婆在他的車內發現一個老舊的MP4，開機後裡面竟出現他前任的清涼性感照，原PO發文求救網友該如何面對準備回家的老婆，貼文一出，引起大批網友熱議。

原PO在臉書社團《爆廢公社》寫下，老婆在他的車上翻出一個MP4，意外還能開機，怎料畫面中竟出現他前女友穿細肩帶背心的性感照片，原PO找不知道該如何面對準備開車回家的老婆，發文問大家：「如果裝生氣回為什麼要亂看我的東西，然後釣竿背著趕快跑，不知道能不能活過今天」。

文章曝光後，網友們紛紛笑說：「回去老實講，任何理由都沒有比老實講來的有用」、「得罪太座，多保重，女人最在意的就是你還留著前女友的東西」、「千萬不可，如果假裝生氣出去釣魚的話，可能你回家的時候房子大門門鎖已經更換，有今天有家歸不得，有床睡不得」、「剪刀什麼的先藏好吧、「先去附近公園佔位吧」、「一推三五六啦，說誰都是不認識不知道不記得」。

不少人也傳授原PO一些逗趣的脫身招數：「我個人建議簡單解決，準備主機板、一對膝蓋、２個五金行的水桶裝滿水、老婆回家那刻大力跪下大喊皇上娘娘萬福金安」、「跟老婆說刪除不掉啊，如果老婆不信叫老婆自己刪，老婆刪完後說可以，你回他什麼女生？證據呢」。