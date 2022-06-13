路嘉怡代班《11點熱吵店》，與沈玉琳搭擋主持，直呼夢想成真。（TVBS提供）

TVBS 歡樂台42台《11點熱吵店》主持人Melody向製作單位告假前往美國探親，由小米路嘉怡代班。路嘉怡笑說，自從多年前和沈玉琳在節目合作之後，回家就祈禱有朝一日能再度合作，如今《熱吵》讓她美夢成真，「終於能把我的仰慕之情表達出來。」逗得沈玉琳樂開懷：「這是我輩子聽到最真誠的話。」

沈玉琳跟路嘉怡合作前也認真做功課，關注她的社群帳號，沈玉琳發現路嘉怡除了工作外，日常都在「玩」，尤其是露營跟滑雪。被稱為「業配大王」的沈玉琳表示，平常社群是來觀察別人或是業配用，有來賓問起「為什麼沒有老婆的照片」？沈玉琳解釋三年前，因為PO了一張老婆的照片，導致2人大吵一架。

沈玉琳說當時一家三口去游泳，他順手拍了一張母女倆的照片就PO到社群軟體，結果老婆看到大怒，半夜要沈玉琳刪照片，刪掉的原因則是「老婆覺得自己手粗」，沈玉琳坦言至今都還搞不懂照片到底哪裡有問題。路嘉怡表示女生對照片都會很嚴格，一定要修圖後才能PO文，但男生總是不懂，沈玉琳說後來都要由老婆提供照片才能PO到社群軟體，還要備註「由XXX提供」，所以再也沒出現過老婆的照片。

路嘉怡也在節目中大方分享平時跟老公之間的趣事，熱愛煮飯的她，曾經煮粥時不小心燒焦，老公吃了一碗後，路嘉怡見他臉色怪怪的就解釋：「我剛煮的時候有點燒焦。」老公卻回她：「這個粥剛好，吃起來有點『炭燒』的味道。」夫妻間幽默對話，也引起現場來賓一陣歡呼。《11點熱吵店》於TVBS歡樂台 42頻道、MOD TVBS精采台311頻道，每周一到周五晚間11點播出，節目精彩可期，敬請期待。