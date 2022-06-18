吉米與麗莎的婚姻早已結束，卻仍留下許多問題。（TLC旅遊生活頻道提供）

強尼戴普（Johnny Depp）和前妻安柏赫德（Amber Heard）的世紀官司終暫告落幕，前妻前夫到底該維持什麼樣的關係才算安全距離？既然曾經是最親近的人，分開之後必須老死不相往來，還是將對方視為永遠的家人，期待前任與現任可以和平共處、甚至一樣親如家人呢？節目《你、我和我的前任You Me ＆ My Ex》，跟著五對分別和前夫、前妻、前男友依然維持密切互動的情侶，看看他們如何將這錯綜複雜的關係當成日常生活的一部分，以及如何面對諸多讓令人刷新三觀的尷尬時刻。

傑瑞的前妻潔西卡是他最信任的人，一起育有4個孩子。儘管結婚15年之毅然決裂，但1年前傑瑞因致命的疾病陷入昏迷，潔西卡還是搬回家中為他進行復健、照顧孩子，讓傑瑞發現前妻對自己的重要，但隨即爆發的疫情和身體狀況卻讓他做了一個震驚全家人的決定—邀請網戀9個月的女友凱伊搬來同住。凱伊只比傑瑞的長子大2歲，傑瑞從未提起她的存在，但傑瑞卻覺得自己已不再年輕，若不積極採取行動，戀情很難開花結果。凱伊知道傑瑞仍與前妻住一起時也相當震驚，而千里迢迢搬來卻只能住在衣帽間裡，更讓她不滿到極點。第一次共進晚餐，凱伊只顧著拍照上傳社群媒體，完全把自己當客人，4個孩子和潔西卡也完全沒有和她互動的意願，餐間的氣氛尷尬到了極點。

吉米和麗莎是摯友、事業夥伴，也曾是夫妻。儘管吉米已有了結縭18年的第二任妻子溫蒂，麗莎也有了未婚夫傑克，但這對前任夫妻卻因為種種公私事持續密切往來。「其實我覺得溫蒂人非常好，但我永遠是吉米的第一個愛人。」麗莎相信自己在吉米心中的地位無可動搖，溫蒂卻覺得麗莎其實是在嫉妒，因此無論書信、訊息或口頭上，說話的方式都讓她感到受辱。儘管早已結束，吉米和麗莎的婚姻期間仍留下尚未解決的問題，這讓他們之間衝突不斷，而麗莎與溫蒂之間時而友好、時而微妙、時而尖銳帶刺的互動方式，似乎也讓這4人能否好好相處留下許多問號。

從未正式出櫃的亞利克曾因前男友史帝夫傷痕累累，在他心碎時提供安慰的閨密卡洛琳，現在則成了他的女友。認識卡洛琳前，亞利克只和男人交往過，加上他和史帝夫在疫情爆發前每周都會見4到5天，現在也還是一天到晚通電話來，這些都讓卡洛琳充滿不安，擔心男友是否哪一天又突然覺得自己不愛女人了。這樣的掙扎與擔心，亞利克是否能理解？《你、我和我的前任You Me ＆ My Ex》23日起，每星期四晚間9點TLC旅遊生活頻道播出。