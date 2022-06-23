佐藤大樹主演日劇《理想的男友》熱播中。（KKTV提供）

日本男團體「放浪兄弟」的師弟團「FANTASTICS from 放浪一族」將在月底推出新單曲《Escape》，成員佐藤大樹和八大勇征今（23日）接受台媒視訊訪問，佐藤大樹曾隨團體的「武者修行」來台，「我們在很多地方舉辦快閃，都是活動開始前1、2小時才宣布，結果就聚集了上百位粉絲來到現場，覺得很感謝，表演結束後，工作人員也說有很多粉絲在SNS留下感想，這都讓我們很驚訝，深刻感受到原來台灣真的有很多粉絲支持我們」。

佐藤大樹主演日劇《理想的男友》目前KKTV熱播中，被問到自己心目中「理想男友」的條件，他表示是在對方有煩惱時，會打氣、給予幫助和支持的人，「這跟劇中的情節很像，拍戲的過程也讓我學到很多，這對我未來也是很有幫助的想法」，八大勇征則認為是「在一起也可以很放鬆地表現出自己真實的一面」，是最理想的男友。至於理想女友的條件，佐藤大樹希望對方是值得自己尊敬且工作認真的人，「有問題也可以互相討論的對象」。

他們出演的「類」實境節目《The Usual Night》也已在KKTV上架，八大勇征在節目中與LEIYA被組成CP，他表示「所以我會多做一些喜歡的表現，並看到他的反應回應，他的表情很多我沒看過，覺得很新鮮」，也因為該節目是真假參半的紀錄片，「大部分沒有台詞，是給我們主題自由發揮，可以看到夥伴們沒有看過的一面，劇情也都是從一開始決定要拍共同生活時和團員討論出來的設定」，自己本來就與LEIYA感情好，所以對於BL情節，也絲毫不覺得彆扭，還笑說「應該是其他人比較尷尬、害羞」。

八大勇征開心透過節目《The Usual Night》看到隊友們沒有看過的一面。（KKTV提供）

節目記錄下了成員們在宿舍較生活化的模樣，讓佐藤大樹看了相當羨慕，他說「大家看起來很開心，我只有幾個晚上住在那邊，去的時候NATSUKI都會煮飯給我吃，因為沒有大家一起生活的經驗，所以覺得很有趣」，也表示自己幾乎沒有合宿經驗，「很希望有機會能和大家一起體驗Share House的生活，如果是2人一間的話，希望可以勇征一起住，如果是放浪的成員，希望可以跟亞嵐一起住，平常都會一起去SPA或是吃飯」，並笑喊最不想要一起住的是世界，「我剛加入放浪兄弟有和他一起生活2年半，所以覺得已經差不多了，可以換個人住看看」。

2人皆擁有一張娃娃臉加上精壯身材，八木勇征更是出道前就因「童顏巨肌」形象暴紅，他坦言每週都會健身，「這已經成為我的習慣，雖然很辛苦，但也是讓我放鬆的方法」，體脂肪都維持在5％左右，飲食方面沒有特別的限制，都是大吃大喝，但他習慣每天早上工作前3小時起床，攝取胺基酸後健身完再去工作，也害羞地笑說「很開心獲得『童顏巨肌』的稱號」，佐藤大樹的體脂肪也維持在8％，他表示，喜歡和八木一起去泡三溫暖以及吃飯、小酒，是可以讓他最放鬆的方式。

八大勇征被封為「童顏巨肌」，體脂肪都維持在5％左右。（摘自八木勇征IG）

佐藤大樹最後表示「很高興我們的作品在日本以外的地方播出，讓台灣粉絲看到，覺得很光榮」，希望疫情結束後，能夠早日來台灣辦演唱會和大家見面，也難忘當時和成員們一起吃的珍奶和小龍包，「很想要趕快再去台灣和大家一起品嘗」。八大勇征對於上次沒能跟著成員一起訪台感到相當可惜，他表示「有聽其他團員分享武者修行當時的事情，讓我十分羨慕，我還沒去過台灣，所以非常希望能去看看，和台灣粉絲交流」，也承諾今後也會努力準備更多有趣的作品來回饋大家。