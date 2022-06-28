張赫在《非常殺手》中飾演退休的傳奇殺手。（車庫娛樂提供）

韓國最新動作片《非常殺手》由張赫主演，攜手《喋血江陵》製作團隊再次打造痛快至極的動作場面，他在片中飾演的「義康」一角，因為犯罪組織的關係讓他的殺手本能再次甦醒，是名只要被惹毛就會殺害對方的冷酷殺手，不論是穩紮穩打的武術實力，或是能運用各種武器懲罰敵人的瞬間爆發力。繼《浴血劍客》後再度與他合作的崔在勛導演表示：「我們團隊因此十分了解他擅長的部分。雖然準備的時間不長，但他總讓人愈來愈安心，令人讚嘆『真不愧是張赫』！張赫演員親自演出99％的動作戲，而且因為不用替身的話就不用一直喊『卡』，自然就完成了許多很棒的畫面。即使十分擅長動作戲，若體力不好的話會很辛苦，但張赫演員都已經做好準備了，也因此為我們減輕了許多負擔！」

張赫曾透過《推奴》、《IRIS 2反恐任務》、《Voice 聲命線》、《浴血劍客》、《喋血江陵》等作展現多樣的動作演技，被譽為「動作戲達人」。對於這次片中不間斷的動作戲，張赫表示：「這次我一起參與了動作場面的設計，在思考還有什麼是比較新鮮獨特的武打戲時，我們融合彼此的想法打造出精彩的不間斷動作戲！」張赫表示通常在演動作戲時，會不自覺地狂喘氣，但這次他採取了不一樣的方式，他說：「在演不間斷動作戲時，我故意憋氣不呼吸。動作戲並非要像表演一樣呈現，而是因某個目的而行動時，自然展現出充滿速度感的場面，我們以這樣的方式進行，但在拍攝時我覺得自己快死了！」不過張赫也十分滿意成果，他說感覺更加生動有力，動作看起來也更加寫實刺激。

另外，「公園少女」成員李西英則飾演叛逆少女「允智」，她表示：「這是我的電影出道作，覺得很緊張，壓力滿大的。雖然一開始感到很害怕，但我努力以『允智』這個角色融入這部作品中，做了很多準備。每當遇到問題時，導演總會給我一些很明確的建議，我就相信導演的話更加努力了！」片中少女和殺手之間的互動，也是本作的看點之一。對於和張赫合作的感想，李西英表示：「我十分尊敬張赫前輩，從小就在電視上看張赫前輩演戲，因此感到非常榮幸。在甄選會上第一次見到張赫前輩，他多給了我一次試演的機會，令我十分感激。在拍攝現場時，對於我完全沒有想到的部分，他總是會細心地指導我、照顧我，因此拍攝期間我感到非常幸福，也學到許多事物。」

《非常殺手》敘述傳奇殺手義康（張赫 飾）在引退後過著奢侈的生活，某天卻被要求幫忙照顧一名任性的女高中生允智（李西英 飾）。當義康心想只要暫時當一下允智的監護人即可，沒想到少女卻遭綁架。「那個孩子不能受傷」，努力保持低調的義康的本能就此覺醒。將於7月22日在台上映。