有些人與前任分手後，就會馬上刪掉對方的聯繫方式，兩人絕對不再聯絡，但有的人則是在分手後，依舊可以與對方做朋友。《搜狐網》近日分析4個分手後容易與前女友做朋友的星座男，就算有了新的對象也是如此，導致現任很沒有安全感。

1.巨蟹座

巨蟹男很戀舊，尤其是對和他們一起生活過的人，因此一旦與戀人分手後，巨蟹男經常會睹物思人，甚至會忍不住聯繫對方，以此緩解內心的思念與不適，而且他們非常重感情，對每一段戀情都很認真，使他們分手後難以放下，都需要花很長一段時間療傷，就算之後遇到其他對象，仍會將與前任的回憶放在心裡，多年後還是可能會回想起對方。

2.雙魚座

雙魚男善良又容易心軟，他們的思想天馬行空，會對愛人不顧一切的付出，但愛的越深也就越容易受傷害，認真愛過後面臨分手時，總是讓他們難以釋懷，為了減緩內心的難過，雙魚男還是會以繼續做朋友的名義，留下對方的聯繫方式，偶爾懷念起相處時的點滴，但大多時候他們都不會去打擾對方，只會將這一份問候放在心裡。

3.水瓶座

水瓶男喜歡與自己欣賞的人交往，因此就算分手了，他們仍舊希望與對方聯絡，不希望因此失去自己欣賞的對象，理智的他們也知道，朋友的關係比情人更長久，而水瓶男不屬於戀舊的類型，時間久了就會漸漸對感情釋懷，甚至認為做朋友比情人還好，但看在現任女友眼裡並非如此，她們反而會覺得很沒有安全感。

4.天秤座

天秤男就算面對分手，也希望能與對方好聚好散，他們不希望傷害別人，更不想自我折磨，如果兩人相處太痛苦，不如選擇分手做回朋友，也不希望把彼此關係搞太僵，雖然平時不會主動聯繫對方，但偶時也會回想起相處的時光，但也僅此而已，因為天秤男知道，回頭草並不好吃，但現任根本不懂天秤男在想什麼，總會擔心他們找前任復合，因此變成爭吵導火線。