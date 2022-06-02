星座運勢網站「星座巫師」分析，雙子座、射手座、水瓶座談戀愛最容易感到厭煩，因此往往每段感情都不長久，在他們失去耐心的時候，就會果斷分手，完全沒有一絲留戀。

▍1.雙子座

雙子座就是喜新厭舊的代表，他們喜歡追求新鮮感，剛開始認識的時候，會非常積極探索對方的一切，態度顯得非常熱情，但隨著認識時間越久，他們就會漸漸開始感到厭煩，無論對方長得多好看、個性多好相處都沒用，因為雙子座本身就不擅長經營穩定、長久的感情，對一段關係厭倦後，他們會恢復花心的本性，在百花叢中尋找下個真愛。

▍2.射手座

射手座天生具有獵人的特質，行動力很強，看準的獵物就一定要到手，不會輕易放棄，但他們的專注和熱情只針對狩獵的部份，等到把對方追到手以後，就覺得這件事結束了，然後立刻開始尋找下個目標，很難維持穩定的交往關係。射手座如果已經對戀人感到膩了，態度就會開始忽冷忽熱，甚至突然搞消失，行蹤捉摸不定，等著對方受不了向自己提出分手。

▍3.水瓶座

水瓶座很喜歡靜下來思考，檢討生活的現狀，他們有時很能夠處在一段穩定的關係中，兩人定時見面，像一般情侶一樣約會、相處，在這種時候他們也能夠享受這種簡單的幸福，不過如果日子總是這樣一成不變，很容易讓他們開始檢視現況，思考到底是不是自己要的，水瓶座很重視精神生活，如果和另一半相處無法滿足他們這方面的需求，就會讓他們重新審視這段關係存在的必要性，那種厭煩的感覺也會隨之襲來，到時他們很有可能會突然切斷所有聯繫方式，果斷分手。