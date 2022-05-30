生活中難免會遇到讓人生氣的時候，有些人會選擇以吃零食、做運動等分散注意，讓自己不要一直在氣頭上，但也有人始終耿耿於懷，甚至遷怒於別人。命理網站「星座巫師」分享，天蠍座、白羊座和獅子座最容易把怒氣發洩在戀人身上。

1、天蠍座

天蠍座在感情中的佔有欲和控制欲比較強烈，總希望另一半體諒自己，當他們遭遇挫折或有不開心的事情，卻無處發洩的時候，另一半就會成為他們的發洩對象，因為對天蠍座來說，他們和戀人之間有深厚的感情與信任，並且知道對方不會因此而計較，所以才敢卸下所有心防，展現出最真實的情緒。

2、白羊座

白羊座脾氣比較火爆，只要一生氣就控制不住自己，不分場合，更不管對方是誰，就直接衝動地發洩出來，就算在戀愛過程中，是因為自己犯錯而造成雙方矛盾也不會主動認錯，不過白羊座只要發洩完後，很快就會恢復理智，並為此感到後悔，想方設法補償對方，然而下次再生氣，又會做出一樣的事。

3、獅子座

獅子座十分強勢，在任何事情上都想掌握主導權，就算在戀愛也不例外。獅子座還特別愛面子，一旦認為自己的自尊心受到創傷，就不會選擇隱忍，而生氣後的他們很難消化負面情緒，這時如果另一半來勸慰他們，不但沒有用，他們還會把怨氣發洩在對方身上，儘管不是本意，還是忍不住把戀人當成出氣筒。