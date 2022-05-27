人生不如意十之八九，每個人排解壓力的方式都不盡相同，有些人會藉由購物、旅行、大吃大喝等大灑錢的方式來宣洩情緒，命理專家小孟老師點名，雙魚座、射手座、獅子座、摩羯座壓力大容易亂花錢，其中，獅子座很可能因壓力大失去理智而不小心被詐騙。

Top4雙魚座

雙魚座的人壓力大就會想吃東西，藉由吃來宣洩壓力，因此心情越差雙魚座越胖，尤其和主管開會討論企劃不順利時，會找人吃吃喝喝或犒賞自己吃一頓好料，享受完美食後，整個心情就會放輕鬆。

Top3射手座

射手座喜歡交朋友，當心情煩悶或壓力不斷上升時，會想約朋友一起逛街或請朋友吃飯大聊心事，有時射手座也會藉由送朋友禮物，看到朋友很開心，自己也跟著很開心，也會和朋友出去旅遊來放鬆壓力，一不小心就會花費很多錢。

Top2獅子座

獅子座心情不爽時，花錢會非常不客氣，只要身邊有信用卡就會想刷，尤其看到一些時尚品時花的更凶，常常腦袋失去理智，不小心就刷卡分期了，有些獅子座壓力上來，會藉由學習心靈課程或到宗教廟宇捐錢來安撫自己，容易被詐騙。

Top1摩羯座

摩羯座心情不好的時會想到家人與愛人，當情緒壓力一上來會花錢替他們添購買東西，或帶他們到處玩，在旅途中雖然心事重重但也能化解壓力，並告訴自己，就算發生任何事與家人、愛人在一起就能平安喜樂，花再多錢在他們身上是值得的。