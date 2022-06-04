反萊豬醫師蘇偉碩4日在臉書發文痛批蔡政府防疫，執意讓台灣走向共存，罔顧Omicron對0至4歲幼童的致命災難。他揭密，蔡政府用意就是讓疫情「早爆發、早結束」，同時避免「韓流再起」，打壓防疫聲量逆轉飆升的雙北市長柯文哲、侯友宜，簡直就是「吃孩子血饅頭走向勝選」。

蘇偉碩指出，去年底美國已有Omicron的慘痛教訓，今年1月研究傳染病頂尖的南非政府也出版疫情報告，強調Omicron會大量感染幼童，導致0至4歲的住院率和之前的其他變種比起來，高得像是一場「災難」。

蘇偉碩表示，蔡政府今年初仍相當保守，防疫政策仍採圍堵為主，從中央遲疑開放兒童疫苗施打的部分就看得出來。從GDP成長來看，一直積極「圍堵」疫情的台灣，整體經濟並沒有受到防疫影響，2021年台灣甚至超車南韓，整體稅收和經濟都成長，甚至傲視國際，蔡政府為何要大膽改變策略？

此外，蔡英文明知幼童的父母親是青壯年世代，多是綠營的主要支持者，為何仍甘冒支持度下滑、輸掉年底選戰、辭去黨主席、失去主導下屆總統選舉提名等政治危機，放棄圍堵、大膽走向開放？

「民進黨想讓這場戰爭早點爆發、早點結束！」蘇偉碩表示，各國數據都顯示，Omicron延燒週期就是3至4個月。南韓疫情控制不當，3月總統大選投票日當天確診數還不斷飆升，果然導致執政黨易主。蔡政府年初就開始盤算，步步放寬檢疫政策，算準疫情從4月開始燒，5月底到高峰，最晚不超過到7月就會降溫，如此一來就不會衝擊到年底的選情，影響綠營造勢活動。

蘇偉碩直言，2018年「韓流」崛起的教訓歷歷在目，民進黨不會允許再有第二個超強的競爭對手，所以共存政策不止讓疫情不影響選情，又能讓雙北帶來新一波混亂，可有效打擊防疫聲勢逆轉飆漲的台北市長柯文哲、新北市長侯友宜也能有效打擊，是一石二鳥之計。

「疫苗、快篩、PCR、病床都不夠！」蘇偉碩痛批，就連「兒童綠色通道」都是出事後才做，若從4月起，盤點政府的防疫措施來比對疫情，完全可以看到政府一直在「補救」。蔡政府目前的防疫政策，只會帶來非常高的傷亡折損率。