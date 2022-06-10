內政部今天公布今年5月戶口統計資料，5月新生兒9442人，除了是今年為止最低數字，也是2度跌破萬人。5月死亡數為1萬7409人，較去年1萬5108人增加2301人、更比前年1萬3272人增加4137人。台大國發所教授薛承泰表示，指揮中心公布今年5月新冠肺炎確診死亡數為1300人，但從內政部公布的死亡統計，今年5月死亡數跟沒有疫情死亡數相比，超額死亡超過3000人，跟指揮中心公布相差兩倍，超額死亡數恐被低估。

本土疫情爆發以來，中重症、死亡數持續攀升，今年5月已造成1300名國人死亡。內政部今天公布最新人口統計，今年1到5月死亡人數為8萬1144人，比去年7萬7010人，增加4134人、5.37％，更比前年7萬4662人增加6482人。

另外，5月人口死亡數為1萬7409人，折合年粗死亡率為千分之8.83；今年各月死亡數部分，1月1萬5954人、2月1萬4887萬人、3月1萬8239人，4月則為1萬4655人，5月人口死亡數是今年死亡數第二高的月份。

薛承泰指出，今年5月因疫情死亡人數1300人，實際上因為疫情死亡人數可能跟指揮中心公布的數字相差兩倍，原因在於可能死亡者未經過醫療體系通報，或是可能是打疫苗後副作用死亡，都是實際死亡人數被低估的可能。