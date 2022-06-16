新竹市東大路輪胎行昨天深夜發生嚴重縱火死傷事件，陳姓一家祖孫3代8人屋主小兒子為了洗碗問題，竟然憤而外出買汽油縱火，造成全家幾乎滅門。但檢警漏夜偵訊，調查是否僅因洗碗問題而釀禍，但據了解，涉嫌縱火的陳男，與父親平時相處就不睦，時有爭吵，有時鄰居會上前關切，但屋主也都搖頭表示，家家有本難念的經。

新竹市輪胎行15日晚間10時許家人起口角縱火，祖孫3代8人葬身火海，疑屋主兒子縱火。

陳男晚間與母親因洗碗發生衝突，母子口角後，陳男衝出屋外購買汽油，返家後直奔2樓住處，當時人在1樓的父親驚覺不對勁，但不久後屋內竄出火舌，現場更是瞬間燃起熊熊烈火，只好趕緊逃出屋外。

新竹輪胎行8死縱火慘案，涉嫌縱火的小兒子與家人不睦，父親曾感嘆家家有本難念的經。(戴志揚翻攝)

新竹輪胎行昨晚遭到家中小兒子縱火，釀成8死火警慘案。(新竹市消防局提供)

而縱火的陳男被火勢波及，竟丟下還在2樓的母親與妻子等人，自行逃出屋外，被父親與鄰居壓制。陳男除了手部有燒燙傷，也因吸入性嗆傷送醫救治。而陳男的哥哥則因人在軍隊，聽聞弟弟縱火，焦急趕往現場。

但因為起火點為輪胎行，建物內存有大量易燃物，使火勢更加猛烈，陳父緊急逃生後，在一旁看著消防人員救火，過程中一度癱軟在地，直說，「看二樓啊！要怎麼救」。

當時在屋裡的成員包括陳男的母親、妻子、大姑、1名姊妹以及4名孩童（分別是1歲、4歲、7歲及10歲）。因火勢猛烈，8人受困2樓，來不及逃出火場，均葬身火海。至於詳細事故原因，仍待警消調查並進一步釐清案情。

新竹市消防局在昨天晚間10時許接獲報案後，約1個小時內控制火勢，救難人員陸續尋獲8人遺體。消防局指出，起火處為1層樓，燃燒面積約100平方公尺，共出勤救災車輛24車、警消70人、義消約40人、警察8人，火勢無延燒，財務損失初估為30萬元。新竹市政府也將在今(16日)上午9時於新竹市警察局針對此次火警說明。