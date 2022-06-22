民進黨22日正式徵召新竹市副市長沈慧虹參選下屆新竹市長，市黨部也順勢公布議員提名名單，包括現任議員曾資程、鄭美娟、施乃如、劉康彥、陳建名以及前議員林盈徹，另徵召新人楊玲宜，黨部主委陳建名表示，主帥就定位，小將們也備戰多時，誓言年底選戰一定開紅盤！

陳建名說，被喻為「虹姐」的沈慧虹，下午稍早已由黨主席蔡英文親自披掛彩帶，確定參戰2022新竹市長，沈慧虹擔任副市長長達6年多，棘手的兒童醫院、公道三，都在沈的耐心推動下逐一實現，且她的交通專業及政策溝通、執行能力，是目前各黨潛在市長人選無法比擬，連台北市副市長黃珊珊都大讚無人能出其右。

陳建名強調，新竹市正在轉骨的關鍵時刻，重大建設如新竹輕軌、大車站計畫執行在即，以沈慧虹的專業與執行力，絕對是下屆新竹市長的最佳人選，也將是選戰中最稱職的「母雞」。

至於議員提名，不論是爭取連任或新人，都是精心挑選最優秀、最清廉、符合民眾期待的人選。除年輕、高學歷，亦具市政嫻熟度、服務不分黨派，相信市民會選擇「肯做事、會做事」的成熟團隊，此次穩健提名，相信一定能8席全上。

陳建名指出，此次獲徵召參選北區的新人楊玲宜，從事公共服務超過12年，是新竹市長林智堅長年倚重的左右手，楊不僅具有淡大歐洲研究所碩士學歷，日前更考取台大國發所，未來將聚焦教育、親子議題。

出身工研院，具有清大國際專業管理碩士學位的劉彥伶則參戰東區，盼以專業替竹科人、科技人發聲。

陳建名說，爭取連任的5位現任議員，活力、誠懇、勤奮的服務形象深植基層，更曾獲媒體評比為各選區好感度第1、2名，他也勉勵今年無論爭取連任或接受徵召的新人，都要延續超好感的服務熱忱和拚勁，團結打贏年底選戰。