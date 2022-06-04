俄烏之戰至今已近4個月，美國與歐洲各國紛紛對俄羅斯實施經濟制裁。塞爾維亞宣布與俄羅斯達成3年天然氣供應協議，印度也大買俄羅斯石油。前民進黨立委郭正亮表示，俄烏之戰，塞爾維亞、印度這兩國明顯獲利。

郭正亮4日在政論節目《新聞大白話》中表示，糧食能不能運出去，不單是俄羅斯阻止的問題，黑海的水也要清，因為水中有烏克蘭丟的水雷。而且不只非洲缺糧，中東也缺，而俄、烏的小麥，主要是賣給中東和北非。今年真的是凶年，再加上極端氣候，瘟疫、飢荒、戰爭、死亡都出現了，看來就是有人在找自己的面子。

郭正亮接著表示，這場戰爭，連西方人都認為要反敗為勝，難度實在太高了，若再撐下去，就是浩劫，大家都會受害，包括缺糧、缺能源的人，最弱的人受害更大，大部分都是沒有錢的國家。

郭正亮指出，塞爾維亞總統武契奇是第一個擺明要堅持到底，匈牙利、塞爾維亞、波蘭及立陶宛也說要堅持到底，而其他歐洲國家則在那邊搖擺。

郭正亮認為，塞爾維亞、印度這兩國明顯獲利。塞爾維亞得到中國大陸提供的地對空飛彈，這一局真是賺大了，得到能源和軍備。另外一個大贏家就是印度，印度其實成了俄羅斯石油的「全球貿易中心」，已經買了2400萬桶。