中央流行疫情指揮中心昨（9）日表示，目前台灣的致死率為千分之1.05，但指揮官陳時中日前將防線設定在萬分之10，但台灣大學公共衛生學院教授詹長權卻點出，現在台灣新冠死亡數倍增速度是全球第2名，大約13天就會翻倍，對此，前民進黨立委郭正亮就表示「陳時中已經找到可以圓滿參選的藉口」，更坦言陳時中做不到「國內死亡率比新加坡和韓國要低」，引發討論。

郭正亮今（10）日在網路節目《踢批批開講》中表示，現在陳時中已經找到可以圓滿參選的藉口，「因為他自己已經講了，我們台灣的確診黑數可能是三倍」，郭正亮也坦言，現在說出這句話，「不就代表衛福部管理有問題嗎？」而衛福部不能允許黑數啊，但郭正亮也暗酸，雖然何美鄉有先幫他說有「好黑數」和「壞黑數」，但這意思不就是在柯文哲執政的地方就是「壞黑數」，民進黨執政的地方就是「好黑數」。

至於死亡率飆高是否因為是黑數增加的關係，郭正亮也說，陳時中制定的標準是落在「死亡率是千分之一」，可是醫界都不這麼樂觀，林氏璧就曾公開講，指出死亡率可能是萬分之25，而郭正亮更點出「若是萬分之25，那要死8千人，我們現在才3300人左右」，現在全亞洲最高死亡率的是香港，香港是萬分之77，新加坡是萬分之12，韓國大概是萬分之15，紐西蘭是萬分之5，郭正亮最後也直言，「陳時中就希望我們比新加坡和韓國要低，我認為是做不到啦」。