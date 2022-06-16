國民黨立委呂玉玲16日參加慶祝黃埔軍校98周年校慶暨感恩餐會，對於至今仍未和黨主席朱立倫與張善政見面，她說這件事不急就順其自然，對於年底選舉是否會整合軍系力量共同輔選？呂說，所有軍系都忠黨愛國，會一起努力團結向前，至於張善政目前要努力的，就是要趕快爭取桃園鄉親的認同。

復興崗校友會總會長李天鐸氣憤表示，今年2月曾在桃園市議長邱奕勝率領下，與呂玉玲委員在台北餐會，當時朱主席都在場，大家當初一致決定支持呂委員選桃園市長，但為何朱主席最後卻變卦百思不得其解。他怒批，黨主席最主要是凝聚大家向心力，但是他當初答應大家的承諾，如今答應的事情卻改變，一定要向當時的當事人溝通、講清楚，現在對呂委員怎麼交代？對當初答應要一起支持呂委員的人如何交代？他想向朱立倫要求的就是給一個交代說清楚。

呂玉玲對此則說，曾經努力過卻沒有受到黨中央關愛，打過這一仗覺得非常遺憾，但是無愧於心，現在也不急著和朱立倫或是張善政見面，目前就是對之前對她幫忙過的里長、市議員和團體一一致謝，自己要走完感恩之旅。