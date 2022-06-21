國民黨今天要求監察院儘速立案調查大鑫快篩案，對此，監察院今中午發一篇「籲請各界尊重監察委員獨立行使職權空間」的新聞稿強調，近來不乏針對特定個案，透過輿論，指訴監察委員職權行使時機、調查方式與程序者，還請各界尊重監委獨立行使職權。

監察院指出，監察委員獨立辦案不受任何干涉，依據憲法第90條、第97條第1項、憲法增修條文第7條第1項及第5項規定，監察院具有彈劾權、糾舉權及審計權，並得提出糾正案；凡攸關公共福祉及人民權益事項，監察委員均會掌握社會脈動，依據法律妥慎行使職權。

監察院表示，對於外界具建設性的建議與指教，自當虛心檢討改進，惟鑒於近來不乏針對特定個案，透過輿論，指訴委員職權行使時機、調查方式與程序者，籲請各界尊重監察委員獨立行使職權的空間與作為。

監察院指出，五權分立分治，憲政機關間應相互尊重，監委調查權的行使，是行使彈劾、糾舉或糾正等監察職權的必要手段，對個案有無立案調查必要、何時立案、如何調查、調查結果的處理等，參酌司法院釋字第325號解釋意旨，均屬監委職權行使的核心範疇，允由監委依事實情況、證據及辦案能量等，綜合裁量判斷，不受任何干涉，外界不宜指揮辦案。

監院指出，監察院是依憲法所設置並賦予特定職權的國家憲法機關，監委獨立辦案不受任何干涉，立法、監察機關本於權力分立分治體制，各司其職，尤應相互尊重。

監察院強調，勿枉勿縱審慎立案，兼顧人權保障，每年受理近1萬5千件人民陳情案件，數量眾多，違失情節輕重不一，為有效運用監察資源，發揮監察功能，對公務人員及政府工作設施涉有違法失職情事，訂有立案調查標準。且於立案之前，本院多先發函相關機關，蒐整資料，避免倉促立案，影響公務員權益，監察委員恪遵憲法，超越黨派，公正公允行使職權，不受任何政黨、選舉之干擾。