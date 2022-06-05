一名陳姓父親在臉書痛心發文，稱其愛女在本月2日晚間騎車行經台中市龍井區，遭一輛闖紅燈轎車撞上致重傷，該車肇事後移車，車上的6人還全數落跑，警方獲報後逮回5人，發現5人全是確診的違法移工，簡直求償無門，讓他沉痛吶喊，「現在是沒政府嗎？」

陳父在臉書社團《沙鹿之美》發文，稱其女兒本月2日晚間5時許，騎機車下班行經台中市龍井區中山中路與中華路交叉口時，遭到一輛闖紅燈的轎車撞上倒地，肇事車輛釀禍後移動車輛至外車道，車上共計6人全數落跑，女兒則傷勢嚴重，全身多處骨折，人還在加護病房尚未恢復意識。

陳父指出，警方獲報後，在事發半小時後陸續帶回該車5人、1人仍在逃，釐清後發現，該肇事車輛的乘客與駕駛均是違法逃亡的失聯移工，且抓回的5人全都確診新冠肺炎，目前全數於彰化移民署隔離。

陳父質疑，究竟外逃移工為何能有車駕駛，被害人該如何釐清肇事人及車主身分，又該如何求償，「難道女兒就白白被撞嗎？我要怎麼樣才能替女兒討回一個公道」、「現在是沒有政府嗎？可以讓非法（移工）在台灣隨意開車」；陳父喊話政府，希望能重視這次的不幸，保障台灣人行車安全，不讓非法移工成為不定時炸彈，還給台灣人行車安全。