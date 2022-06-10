新冠疫情在台灣已累計確診逾265萬人，這些確診解隔者被形容為獲得「無敵星星」般，具有一定程度的免疫力，看準這波商機的飯店業者，全國大飯店祭出「雙星卯喜住一送一」住房專案；台中長榮桂冠酒店則趁著6月住房淡季推出「長榮第二個家住房專案」，打出「住房買一送一」搶客！

其中，座落於台中熱門打卡點－勤美草悟道生活圈的全國大飯店，祭出「雙星卯喜住一送一」住房專案，無論是確診後康復的「無敵星星」，還是未確診的健康「幸運星」，即日起於週日至週五入住該方案，可享「住一晚送一晚」的超值住宿優惠，專案附贈免費住宿券，可於半年內使用，換算每房下殺2.4折！

不僅如此，全國大飯店還與商場攜手合作，6月底前送住客到全台唯一在百貨公司內的傳統市場「第六市場」，使用專案附贈的買菜金折抵消費。

「第六市場」位於台中「金典 綠園道商場」3樓，新鮮食材產地直送，雜糧乾貨、熟食小吃，乃至生活雜貨等，皆能在市場內一次購足，且僅距離飯店約步行5分鐘的路程，比鄰交通便捷的台灣大道，與周邊勤美誠品綠園道、PARK2草悟廣場，形成時下最熱門的打卡點「草悟道生活圈」。

全國大飯店除了「雙星卯喜住一送一」住房專案，同步還有「親子同遊科博館」住房專案，訂房即贈科博館展示場門票、太空劇場門票；以及一泊二食「2022好好品味春水堂」住房專案，除了飯店精緻早餐外，再贈春水堂熱賣組合餐。

此外，台中長榮桂冠酒店祭出「住房買一送一」搶客，預訂「長榮第二個家住房專案」，高級雙人房每晚4,998元起(含2客自助早餐)，可享連續入住兩晚或是一晚入住兩間，等同每晚只要2,499元且享有早餐！預定此專案，可再獨享長榮航空機能防護衣限量加價購，每件1,222元(原價1,580元)。

台中長榮表示，入住期間再享美食，點心坊推出雙人氣商品買一送一優惠，分別為享有飯店界『蛋黃酥之王』美譽的長榮蛋黃酥(優惠至6月30日止)及主廚特製的冰淇淋禮盒(優惠至10月31日止)！

另為搶攻餐飲外帶商機，台中長榮桂冠長園中餐廳推出全新「港點九宮格餐盒」，主廚特別將九道內用點閱率最高的港點納入餐盒中，包含有蟹黃燒賣、浙滬素蒸餃、濠汁叉燒包、桂冠蝦餃皇、臘味蘿蔔糕、鼓汁排骨、白玉蘿蔔絲酥捲、精緻小蛋塔及酥炸芝麻球，希望在家或工作期間，一樣都能品嚐到美味的人氣港點，九宮格餐盒優惠價199元。