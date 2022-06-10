台中市今天新增本土確診1萬32例，副市長令狐榮達今日於疫情線上記者會表示，從確診數看，台中仍然是疫情的高原期，大致還要幾天後才有機會脫離，呼籲大家做好防疫措施。在5至11歲兒童疫苗的涵蓋率已達73.74％，國、高中生第三劑BNT已施打4萬8868人。

令狐榮達表示，從專業公衛角度、每日確診數據的累積，及北部、中南部的曲線圖比較，可預測台中大概還要幾天才有機會脫離高原期。

針對台中兒童疫苗施打狀況，截至今天上午8時，兒童BNT施打10萬5895人、兒童莫德納施打3萬7169人，兒童疫苗共施打14萬3064人，疫苗涵蓋率為73.74％。在國、高中生部份，第三劑BNT已施打了4萬8868人，昨天單日就施打9800人。

針對居家照護統計，市府衛生局表示，截至6月10日，居家照護累計收案19萬1104人，照護在管人數4萬7509人、解除隔離人數14萬3595人，累計健康關懷69萬9782人次，視訊診察2萬3346人，送藥到府3462人。