才剛表演沒多久，林男就失足從竹竿上墜落。（翻攝畫面）

每年端午節當天，新北市淡水清水巖祖師廟都會舉辦遶境活動，過去2年因疫情關係停辦，今年則因疫情趨緩，因此恢復舉行，警方在活動前也舉辦座談會，防止脫序事件發生，頗有成效，不過還是有意外事件發生，1名男子當天晚間在竹竿上舞獅時，不慎從約10公尺高的地方摔落，警方也立即開道協助他送醫。

這起意外事件恰好被民眾全程錄下來，端午節當天晚間9時許，1名25歲林姓男子手持獅頭攀在約10公尺的竹竿上，再由旁人將竹竿立起，林男站在竹竿上要進行舞獅表演，不料才剛站上沒多久，就突然失去平衡從高處摔下來，引起旁人驚呼，趕緊通報119到場，警方也協助維持現場秩序並開道，讓救護人員順利將林男送醫。

由於林男墜落後頭部直接撞擊地面，因此在送醫的過程中意識已經昏迷，送醫檢查後，發現有腦溢血的情況，凌晨立即動手術開刀，經過一整夜的手術後，到早上才開完刀，雖然生命跡象穩定，但仍然在昏迷中。

淡水警分局表示，意外發生時，警方有同步接獲訊息，並立即派遣警員到場協助送醫，由於該事件是表演時發生的意外，所以陣頭人員表示後續會自行處理，不過警方也會持續關心林男後續的傷勢狀況。