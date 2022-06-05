按照計畫，大陸載人太空船神舟十四號於5日上午10時44分發射升空，踏上6個月的太空之旅。

神舟十四號是中國空間站任務轉入建造階段後的首次載人任務，此次飛行乘組由太空人陳冬、劉洋和蔡旭哲組成，陳冬擔任指令長。

據《澎湃新聞》報導，神舟十四號此行出征任務有4大看點，包括：中國空間站完全體將亮相、3人全是70後太空人、任務最為繁重艱巨以及第一次在太空過中秋佳節。

據中國航太科技集團五院空間站任務總設計師楊宏此前介紹，中國空間站總體構型是3個艙段，包括天和核心艙、問天實驗艙和夢天實驗艙，整體呈T字構型。其中，天和核心艙已於去年4月發射成功。

據任務計畫安排，2022年將實施6次飛行任務，完成空間站在軌建造。6次任務分別為：5月發射天舟四號貨運飛船；6月發射神舟十四號載人飛船，3名太空人進駐核心艙並在軌駐留6個月；7月發射空間站問天實驗艙，與天和核心艙對接；10月發射夢天實驗艙與核心艙對接，之後空間站三艙形成T字基本構型，完成中國空間站在軌建造。

神舟十四號飛行乘組將要執行的是空間站建造階段的首次載人飛行任務，發射成功後，神舟十四號太空人乘組將在軌迎來問天實驗艙、夢天實驗艙、天舟五號貨運飛船、神舟十五號載人飛船，進行大小機械臂在軌驗證、出艙活動和艙外載荷安裝等建造工作，見證並推動中國空間站完成建造並轉入在軌運營階段，起著承上啟下的作用。因此，對於神舟十四號太空人乘組來說，任務繁重艱巨。

中國載人航太工程太空人系統總設計師、中國太空人科研訓練中心研究員黃偉芬對新華社表示，神舟十四號長達6個月的飛行中，太空人們要經歷的飛行工況極為複雜，包括9種組合體構型，5次交會對接，3次分離撤離，2次轉位任務。

黃偉芬指出，在這個過程中他們要進行狀態監視，必要的時候實施手控操作進行交會對接；還要首次進駐問天艙和夢天艙兩個實驗艙來完成載人環境的建立；還要在這兩個艙完成十幾個科學實驗機櫃的解鎖、安裝等工作；以及日常組裝、建造、維護維修等各方面工作。

與之前兩次載人飛行任務一樣，神舟十四號乘組也要進行出艙活動。此外，神舟十四號乘組要進行太空授課，開展一些其他的空間教育活動及公益活動。值得期待的是，在神舟十四號在軌駐留期間，大陸還將發射神舟十五號載人飛船，與神舟十四號飛行乘組進行在軌輪換，屆時大陸在太空執行任務的太空人將達到創紀錄的6人。