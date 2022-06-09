國際原子能總署（IAEA）8日召開理事會，美、英、法、德提案譴責伊朗，最後通過決議案。中國於決議中投下反對票，中方代表稱施壓無助於解決問題，支持以對話與合作解決。

央視新聞客戶端報導，中國代表王昶強調，中方反對有關國家推動機構理事會通過決議對伊朗施壓。他稱，事實一再證明，施壓不僅無助於解決問題，反而會激化矛盾，導致局勢升級。當前，全面協議恢復履約談判正處於最後關頭，在機構理事會採取對抗性做法，只會損害伊朗與機構的合作，破壞伊核談判進程。

王昶指出，中方支持機構與伊朗通過對話合作解決在保障監督問題上的分歧，希望雙方繼續相向而行，切實履行有關共識。當務之急是推動伊核談判順利收官，實現全面協議早日重返正軌，相信屆時保障監督相關問題都將迎刃而解。

王昶最後強調，美方作為伊核危機的「始作俑者」，理應徹底糾正錯誤，盡快作出政治決斷，採取切實舉措，積極回應伊方合理關切，推動恢復履約談判儘早達成協議。所有各方均應為外交努力創造必要條件和良好氛圍。