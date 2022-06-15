勞委會曾指定社會福利服務機構的輔導員（含保育員、助理保育員）、監護工適用勞動基準法第84條之1（責任制），但近日有縣市政府詢問，部分機構欲把外展的居服員也申請核備為責任制對象，但勞動部近日函釋指出，其工作性質與於社福機構內定點提供服務輔導員、監護工，不適用勞動基準法第 84-1 條工作者。

勞動部指出，衛福部函復表示，「居家照顧服務員」為登錄於居家式服務類長照機構之「照顧服務員」，主要為到宅提供身體照顧及日常生活照顧服務，其服務時間與內容，由機構與長照失能者協議並簽訂服務契約，因其工作性質與於機構內定點提供服務輔導員、監護工，尚屬有別，因此也不是適用勞基法84-1條的工作者。

勞動部條件司司長黃維琛說，當初核定機構內看護適用勞基法84-1條，主要為考量機構內看護具有「間歇性」性質，但經詢問衛福部認為與機構內的輔導員、監護工有所不同，因此不適用勞基法84-1條。