大陸國務院聯防聯控機制9日召開新聞發布會，中國疾控中心病毒預控所所長許文波指出，中國有能力及時發現潛在輸入的猴痘病例。並已具備檢測相關病原體成熟的技術儲備、可靠的核酸檢測和篩查能力。

據記者提問，世衛組織報告，全球已經有多個國家報告了猴痘確診病例，像猴痘和不明原因的兒童肝炎是否可以通過核酸檢測發現？中國是否具備相關的核酸檢測能力？

許文波回應，猴痘是由猴痘病毒感染導致的一種人獸共患傳染病。中國CDC病毒病所已經建立了針對猴痘病毒基因雙靶標的即時螢光PCR方法。中國CDC已經對其敏感性和特異性在非洲獅子山進行了驗證，所以中國有能力通過對疑似輸入病例的臨床標本開展即時螢光PCR檢測猴痘病毒的基因，這樣中國就可以及時發現潛在輸入的猴痘病例，這個能力已經建立起來了。

許文波稱，關於不明原因兒童急性肝炎，WHO定義不明原因是，自2021年10月1日以來，年齡為16歲以下患有急性肝炎，但排除常見的肝炎病毒（A肝、B肝、C肝、D肝和E肝），且血清轉氨酶達到500個國際單位每升，這樣的病例定義為疑似病例，也就是一定要排除ABCDE肝的感染，目前國際上還沒有確定不明原因兒童急性肝炎的病原體，其病因和發病機制仍在持續調查和研究中。

截至2022年6月初，全球已有33個國家報告了不明原因兒童急性肝炎疑似病例，一共是650例，此外還有99例未分類。疑似病例中，大部分來自歐洲（374例），至少38名兒童需要肝移植來救治，9例死亡。現階段，WHO建議採集疑似患者血液、尿液、糞便和呼吸道標本（必要時採集肝活檢標本）開展病原篩查，包括腺病毒、新型冠狀病毒、巨細胞病毒、EB病毒、水痘病毒和單純皰疹病毒等。這些病原都可以通過即時螢光PCR方法進行檢測，中國已經具備了檢測上述病原體成熟的技術儲備、可靠的核酸檢測和篩查能力。