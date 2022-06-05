直播》伊莉莎白女王登基70年 「白金禧年」慶典最終日搶先看 20:282022/06/05 中時新聞網 徐沛琪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 英國王室金馬車（Gold State Coach）行經白金漢宮。(圖/路透社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 伊莉莎白女王登基70年 「白金禧年」慶典最終日搶先看 訂閱影音： 中時新聞網 綜合英媒報導，為期4天的英女王「白金禧」盛會今天邁入最後一天，影片可以看到倫敦街頭包括閱兵遊行、劇院，還有來自英國各地文化象徵。稍後即將登台的還有英國音樂才子紅髮艾德（Ed Sheeran），為整場慶典畫上完美句點。 「白金禧」慶典開鑼 英國女王最新官方照搶先看 聞泰收購英晶片廠 美國截胡 英女王歡慶登基70週年 閱兵儀式揭開慶典序幕 #白金禧 #慶典 #英國 #英女王 #伊莉莎白女王 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》監管廣告業務 英二度調查谷歌 15:282022/05/27 財經 中企買英晶片廠 傳美遊說倫敦取消交易 04:102022/06/05 焦點新聞 英國泰晤士報公布「中亞聯大」雙進榜亞洲百大 17:252022/06/02 生活 英媒爆卦：普丁已病逝！找替身露面 俄高層搖頭「話沒說死」 20:362022/05/29 國際 中企收購英國晶片廠 傳美遊說英考慮取消交易 12:152022/06/04 兩岸 Buberry推慈善活動 慶英女王登基70週年 20:422022/06/01 生活 影》喬治小王子超萌高歌畫面曝光 網驚撞臉這諧星 12:562022/06/05 國際 英首位君王迎白金禧年 連4天歡慶 04:102022/06/03 焦點新聞 歡慶登基70周年 英國女王備受民眾愛戴 23:462022/06/02 財經 英女王歡慶登基70年 粉絲擠爆街頭 04:102022/06/03 全球財經 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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