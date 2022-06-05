伊莉莎白女王登基70年　「白金禧年」慶典最終日搶先看

綜合英媒報導，為期4天的英女王「白金禧」盛會今天邁入最後一天，影片可以看到倫敦街頭包括閱兵遊行、劇院，還有來自英國各地文化象徵。稍後即將登台的還有英國音樂才子紅髮艾德（Ed Sheeran），為整場慶典畫上完美句點。

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