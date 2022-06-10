一項調查顯示，英國雇主在五月新增員工的速度，為自2021年初以來最慢，此顯示了勞動力市場失去熱度的跡象。

英國的招聘和就業協會(REC)以及KPMF會計事務所發布的固定員工招聘指標為連續第六個月下降，從四月的59.8降至59.2，但是仍高於50的成長門檻。

該調查對五月臨時員工的招聘情況，也是跌到去年初以來的新低位。

英國央行(BoE)此前表示，除了俄羅斯入侵烏克蘭和近期的物價壓力，也擔憂企業對員工需求的減少，會造成長期的通膨壓力。

目前市場預計英國央行將在6月16日進行第五次升息。

REC執行長Neil Carberry說，儘管工資和臨時工薪資的成長略有下降，但是職缺數量依舊很高。Carberry補充表示，臨時工市場的穩定速度快於固定員工，此顯示，在面對高通膨之際，雇主的思維逐漸變得謹慎起來。

另外，新冠疫情讓就業市場流失50萬人，亦為英國一大戰略挑戰。