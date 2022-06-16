(19:00更新)
根據國際文傳電訊社(Interfax)報導，俄羅斯首席談判代表梅丁斯基（Vladimir Medinsky）16日證實，將重啟與烏克蘭的談判，但尚未收到後續計畫的回應。
俄烏雙方自3月來陸陸續續進行數次會談，但過程卻沒有想像中順利，包括在伊斯坦堡首要目標為達成停火協議，雙方卻陷入死胡同的僵局。
梅丁斯基還補充，「基輔應該為和談沒有進度負起責任。」
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根據國際文傳電訊社(Interfax)報導，俄羅斯首席談判代表梅丁斯基（Vladimir Medinsky）16日證實，將重啟與烏克蘭的談判，但尚未收到後續計畫的回應。
俄烏雙方自3月來陸陸續續進行數次會談，但過程卻沒有想像中順利，包括在伊斯坦堡首要目標為達成停火協議，雙方卻陷入死胡同的僵局。
梅丁斯基還補充，「基輔應該為和談沒有進度負起責任。」
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