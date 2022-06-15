記者今再度前往公司查看，發現多了一紙道歉公告。（李奇叡攝）

大鑫公司於2008年設立，位在新店區某棟5層高的大樓。（李奇叡攝）

位在新北市新店區的大鑫資訊公司，獲得食藥署核准專案輸入美製富樂快篩試劑，卻被爆以陸製試劑魚目混珠，遭檢調查辦。記者15日二度前往探訪，發現公司現況和先前並無太大差異，現場員工面對追問，同樣未正面回應，僅強調公司正在配合調查。

大鑫資訊公司被爆拿陸製試劑矇混過關，經檢方漏夜訊問，董事長朱壽暉100萬元交保候傳，執行長黃南競則被認定涉違反醫療器材管理法、詐欺、妨害農工商等罪嫌重大，且有串證、反覆實施詐欺罪之虞，檢方裁請聲押禁見獲准。

經濟部商業司網站顯示大鑫公司於2008年設立，位在新店區某棟5層高的大樓，記者10日實地探查時，發現是普通的辦公樓層，並符合網站資訊，有販賣碳粉匣等印表機耗材。但也正因如此，販賣電腦資訊器材的公司卻能夠得標進口快篩，引發外界質疑，如今更被爆出涉嫌拿陸製試劑魚目混珠，讓許多民眾不滿，紛紛湧入Google商家資訊給予一顆星的負評。

記者今再度前往公司查看，玻璃門上多了一紙道歉公告，寫著「快篩試劑被發現有受潮瑕疵，公司會無條件更換新品或退貨」，公告署名為公司董事長朱壽暉，由於目前已進口的237萬劑快篩需全面回收並退費，因此判斷該公告應是14日前貼上。

現場員工面對記者追問，透露印表機租賃及耗材販售業務正常運作，但依然不願多談，僅強調目前一切都在調查階段，公司會全力配合；另有員工表示，近日公司毫無異狀，在檢調突擊搜索，帶走負責人後，都處於正常開業的狀況，他也是看到新聞才得知消息，更指出董事長朱壽暉及妻子目前手機都被收走，是無法聯絡的狀況。