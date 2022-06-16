元太(8069)獲得英國金融時報、日本經濟新聞與國際研究調查機構Statista合作評選列入亞太區氣候領袖企業（Asia-Pacific Climate Leaders）之一，亞太區氣候領袖評選地區涵蓋亞洲與大洋洲區，此區域具有全球最多的陸域、海域，與人口數量，因此，氣候變遷將對此區域具有顯著的風險因子。FT-Nikkei-Statista二家媒體及一家調查機構評估在2015年至2020年期間，顯著降低範疇一（Scope 1）與範疇二（Scope 2）溫室氣體（GHG）排放的前200家公司，將其入選為亞太氣候領袖名單。

元太2021年12月宣示將在2040年達淨零碳排目標，並計畫將於今年年底達成10％的再生能源使用，成為首家達成RE10的顯示器公司。除此之外，元太加入「科學基礎減量目標倡議」（SBTi），SBTi由碳揭露專案（CDP）、聯合國全球盟約（UNGC）、世界資源研究所（WRI）與世界自然基金會（WWF）共同發起。SBTi將氣候科學連結減碳與淨零碳排目標進行定義與推廣，提供技術與專家等資源協助企業將其減碳目標與氣候科學結合，並依公司制定的減碳目標進行獨立的評估與驗證。

電子紙具備低耗電與視覺友善的特性，在消費性電子與智慧教育等領域，電子書閱讀器與電子紙筆記本提供舒適、以及比擬紙張的閱讀與書寫體驗。在物聯網裝置方面，低耗電、不自發光的電子紙可廣泛應用於多元的智慧場景，如零售領域中，可重複使用的標籤；交通領域中，實現無需使用電纜與電網的條件下，以太陽能供電運作的公車站牌與電子紙看板。