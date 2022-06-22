元太舉行股東會，歷時30分鐘順利結束，會中通過去年財報和盈餘分配案，每股擬配發3.2元現金股利。展望2022年，疫情下挑戰仍大，業務推展除以既有電子書閱讀器、電子筆記本、零售及物聯網等應用之穩固基礎，將更積極與合作夥伴擴大電子紙生態圈並激盪電子紙產品之更多元應用。

元太2021年財務表現亮眼，全年合併營收達196.5 億元，創下近九年新高，營業利益率15.4％、淨利率26.2％，稅後淨利51.5億元、每股稅後盈餘4.53元，創十年來高點。

元太營業報告書中指出，回顧2021年業務與營運發展，遠距教學與辦公、宅經濟趨勢仍持續帶動電子書閱讀器與電子紙筆記本等兩項業務成長。無接觸經濟亦持續加速零售百貨產業加速數位轉型，帶動電子貨架標籤需求持續增溫。因應電子紙產業成長前景，元太於2021年經董事會通過新竹廠擴充2條產線，含 2020年宣布擴產計畫，共新增4條產線，因應未來市場持續成長的需求。同時元太於2021年12月啟動新建廠辦大樓暨立體停車場建置，因應製造產能與員工人數的擴增。

展望2022年，元太表示，COVID-19疫情仍將為經濟與環境發展具備一定的挑戰，適逢元太營運邁入30年之際，為驅動公司持續成長及永續發展，元太將以「獲利+永續」策略方針，創新彩色電子紙技術，打造低碳綠色產品。加大投入電子紙材料技術，建構電子紙材料供應鏈。擴大電子紙生態圈經營，拓展電子紙聯盟。擴大供應鏈參與，建構與穩固電子紙產能。精進營運效能，深化研發實力，並優化商業模式，提升獲利能力，同時亦精進永續作為，強化永續經營能力。