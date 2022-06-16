疫情、氣候、飼料漲價、漁民預期心理自主減量等，連帶讓虱目魚價屢攀升，本報訪問養殖戶證實，目前虱目魚產地池邊價來到每台斤70元以上，創下歷史新高。學者指出，預計價格高點將持續到6月底，

漁民指出，過去虱目魚池邊價每台斤約30元，但在疫情、氣候、預期心理等因素導致產量大減，去年底虱目魚價來到10年新高，每台斤上漲到45元，漲幅達50％；今年3月每台斤漲到60元，漁民近日證實，目前每台斤來到70元以上，寫下歷史高價。

高雄永安水產產銷班第9班班長蔡蘇麗華指出，過去每台斤池邊價只有30幾元，如今虱目魚池邊價每台斤來到70-80元，已經寫下歷史新高，影響因素很多，其中氣候影響非常大。

蔡蘇麗華解釋，近期氣候相當不穩定，除了氣候偏冷，梅雨的強降雨和大太陽輪番上陣，水池溫度不穩定，加上池底溫度上升後淤積物浮上水面，無論魚苗或成魚都不吃飼料了，生長也就慢，能抓起的量也就變少，加上飼料價格開始漲，成本壓力也大了起來。

嘉義大學水生生物科學系助理教授郭建賢表示，虱目魚去年同期每台斤不到30元，價格太低導致放養的人變少，今年需求量出來又碰上天氣較冷，越冬的苗也長得慢，成魚因此變少，使得現在每台斤池邊價來到75元的歷史新高。

郭建賢說，通常價格高點只是為了抬高售價，頂多一天就過去了，但這次每台斤75元已經維持兩周了，恐怕會維持到6月底，光每台斤成本就75元了，虱目魚片賣到消費者手上勢必更高，虱目魚肚很可能破百元。

他另指出，當農委會現階段大力促銷推廣石斑魚時，一定會排擠到其它魚種，例如影響鱸魚在宴席場合的使用，畢竟用石斑比較「澎湃」，當鱸魚需求量下降，預期後面的骨牌效應也會壓低鱸魚的池邊交易價。