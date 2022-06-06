因為天候不佳，南橫公路做部分道路管制，圖為南橫天池段。（甲仙工務段提供／林瑞益高雄傳真）

由於近期高雄山區午後連續降雨，交通部公路總局三工處甲仙工務段6日說，因梅雨鋒面影響，南橫公路山區午後有大雨等級發生，如果明（7）日仍發現有持續落石情形，不排除周三（8日）或周五（10日）採取梅山口至向陽路段提前預警性封閉。

甲仙工務段說，今（6）日經保全人員於清晨5時沿線朝巡發現南橫臨105線28.6k處因邊坡落石造成道路雙向阻斷無法通行，搶修機具已從高雄及台東2端同步前往坍方路段搶修，現場邊坡土石鬆動仍持續落石，並由保全人員持續觀察落石情形及交通管制。

南橫公路高雄西端今日僅開放至天池，台東端開放至埡口路段，現場搶修廠商及保全守視警戒搶修中。

甲仙工務段也提醒民眾，這周梅雨鋒面接近南橫公路有大雨發生機率，目前三工處正在根據氣象情資及山區路況討論。也籲請民眾上山前先查詢道路管制時間與山區路況，以避免等候，若下雨有濃霧現象將會影響行車視距，呼籲民眾上山之前務必評估氣候狀況，如遇下雨或濃霧天候盡量避免上山。