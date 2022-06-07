雷達回波圖。（中央氣象局提供）

受梅雨鋒面影響，今各地雨勢普遍較大，最大時雨量出現在彰化為76毫米，明（8日）至周六（11日）梅雨鋒面持續影響，各地仍容易下雨，其中以明後2天（8日、9日）雨勢最明顯、西半部地區降雨時間最長，溫度也因雨下降，北台灣低溫剩19度。下周日（12日）起梅雨鋒面逐漸北移，各地降雨減緩，溫度亦回升。

中央氣象局表示，明天持續受梅雨鋒面影響，各地還是容易下雨，尤其西半部地區雨勢明顯，局部會有大雨甚至短延時豪雨發生機率，且降雨時間長，空檔較短暫，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

溫度方面，明天北台灣稍轉涼，夜晚低溫為19至21度，白天高溫為22、23度，整天溫度變化不大；中南部及花東地區夜晚低溫預估為24、25度，白天高溫仍可達27至30度左右，沒下雨時感受上略顯悶熱。

7日、8日定量降水預報圖。（中央氣象局提供）

周四至周六梅雨鋒面持續影響，各地容易出現陣雨或雷雨，其中以周四雨勢最為明顯，西半部地區降雨時間長，容易出現局部大雨，東半部地區降雨則相對短暫；溫度方面，北部及東北部地區天氣稍涼，低溫有機會來到20度左右。

周五、周六梅雨鋒面有機會北抬到台灣北部至北部海面間，雨勢略微減緩，不過中部以北地區仍有局部大雨，南部地區降雨空檔雖增加，但仍有較大雨勢發生機率。

下周日起梅雨鋒面逐漸北移，各地降雨減緩，不過殘餘的水氣仍使西半部地區降雨機率偏高，有短暫陣雨或雷雨，其他地區則為多雲，偶有局部短暫陣雨或雷雨的天氣，溫度也因雨勢趨緩而慢慢回升。