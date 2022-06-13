梅雨鋒面遠離，明（14日）各地天氣仍穩定炎熱，花東局部地區白天高溫有機會來到38度以上，北部及東北部山區對流發展較旺盛，有局部大雨發生機率。周三、周四（15日、16日）鋒面靠近，各地降雨機率提高，西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，且午後對流雲系發展旺盛，山區亦有局部大雨發生機率，周五（17日）起鋒面遠離，各地天氣逐漸回穩。

中央氣象局表示，明天各地多為多雲到晴的天氣，感受上偏炎熱，中午前紫外線較強。溫度方面，各地夜晚清晨低溫約25至27度，高溫預估為32至34度左右，尤其花東局部地區有38度以上高溫發生機會，台東亦有焚風發生機率，應注意防曬並補充水分。

降雨方面，受西南風影響，清晨至上午中南部沿海地區有短暫、零星降雨機會，午後西半部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，其中北部及東北部山區對流發展較旺盛，有局部大雨發生機率。

13日、14日定量降水預報圖。（中央氣象局提供）

氣象局技正羅雅尹指出，周三、周四北方鋒面接近台灣，各地水氣增多，尤其西半部有局部短暫陣雨或雷雨出現，且午後對流雲系發展較旺盛，預估山區有局部大雨發生機率，而東半部為多雲，午後也有局部短暫雷陣雨；溫度方面，白天高溫略降，不過仍有30度以上。

周五至下周一（17日至20日）鋒面遠離，台灣風場轉偏南風，天氣逐漸回穩且炎熱，不過水氣仍較多，中南部迎風面地區，以及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。