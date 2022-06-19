周二（6月21日）就是二十四節氣之一的夏至了，也是北半球一整年裡白晝最長、黑夜最短的時刻，由於氣候較炎熱，古人都會吃一些消暑氣的食物，或是到陰涼處避暑。命理專家小孟老師特別分享了夏至6大禁忌，小心衰運纏身一整年。

▍禁剃頭

民間相傳夏至當日剃頭之後，天氣炎熱、太陽照射太強，容易引發頭暈，導致頭皮曬傷運勢下滑，嚴重還會破運，衰事較多。

▍到炎熱地區

夏至天氣炎熱，宜避開炎熱的地方，如：操場、空曠地，以免太陽太大引起身體不適。

▍忌詛咒罵人

夏至天氣炎熱，容易脾氣上來，易有無明怒火發生，若脾氣上來易與人結怨，導致官司事非變多。

▍忌溫差大

夏至室內溫度不宜過低，倘若室內溫度過低，室外溫度過高容易引發體溫忽冷忽熱，導致感冒發生。

▍忌喝冰水與冰品

夏至天氣炎熱，不宜喝太冰冷的飲品與冰食，以免身體冷熱變化太大，導致頭暈目眩，或者產生耳鳴。

▍夏至忌紅

夏至氣溫炎熱，因此不宜穿搭太紅的衣物，以防心情煩燥，其他人看你過紅也容易對你發火。

除此之外，小孟老師也加碼夏至開運招財秘招「借日旺運法」，借助夏至的大太陽，選擇在中午11：00至13：00之間拿一個碗，碗裡放95元硬幣，代表九五至尊，緊接著再放到有陽光的地方吸收陽光，只要放10分鐘左右，硬幣再隨身攜帶9天，之後存入銀行就能讓財運大旺。