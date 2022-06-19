周二（6月21日）就是二十四節氣之一的夏至了，也是北半球一整年裡白晝最長、黑夜最短的時刻，由於氣候較炎熱，古人都會吃一些消暑氣的食物，或是到陰涼處避暑。命理專家小孟老師特別分享了夏至6大禁忌，小心衰運纏身一整年。
▍禁剃頭
民間相傳夏至當日剃頭之後，天氣炎熱、太陽照射太強，容易引發頭暈，導致頭皮曬傷運勢下滑，嚴重還會破運，衰事較多。
▍到炎熱地區
夏至天氣炎熱，宜避開炎熱的地方，如：操場、空曠地，以免太陽太大引起身體不適。
▍忌詛咒罵人
夏至天氣炎熱，容易脾氣上來，易有無明怒火發生，若脾氣上來易與人結怨，導致官司事非變多。
▍忌溫差大
夏至室內溫度不宜過低，倘若室內溫度過低，室外溫度過高容易引發體溫忽冷忽熱，導致感冒發生。
▍忌喝冰水與冰品
夏至天氣炎熱，不宜喝太冰冷的飲品與冰食，以免身體冷熱變化太大，導致頭暈目眩，或者產生耳鳴。
▍夏至忌紅
夏至氣溫炎熱，因此不宜穿搭太紅的衣物，以防心情煩燥，其他人看你過紅也容易對你發火。
除此之外，小孟老師也加碼夏至開運招財秘招「借日旺運法」，借助夏至的大太陽，選擇在中午11：00至13：00之間拿一個碗，碗裡放95元硬幣，代表九五至尊，緊接著再放到有陽光的地方吸收陽光，只要放10分鐘左右，硬幣再隨身攜帶9天，之後存入銀行就能讓財運大旺。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。