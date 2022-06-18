中央氣象局針對3縣市發布高溫資訊。（圖／中央氣象局提供）

太平洋高壓逐漸增強，明（19日）各地高溫炎熱，中午前後大台北、東北部地區甚至有機會出現36度高溫，另須留意午後雷陣雨。氣象局預報員陳伊秀表示，未來一周每天都很熱，尤其下周四、五（23日、24日）各地高溫可達34度，預估7月將轉為夏季天氣型態。

中央氣象局表示，明天各地高溫炎熱，高溫均達31到34度，中午前後台東縣為橙色燈號（連續3天出現36度以上高溫，或出現38度以上高溫）；台北市、新北市為黃色燈號（有出現36度高溫機率），東南部地區亦有焚風發生可能，紫外線偏強，外出應做好防曬措施並多補充水分。

降雨方面，明天各地多為多雲到晴的天氣型態，不過受西南風影響，清晨至上午南部地區有零星短暫陣雨；午後因熱力作用，各地山區及大台北、東北部地區有局部短暫雷陣雨。

18日、19日定量降水預報圖。（圖／中央氣象局提供）

至於未來天氣如何？氣象局預報員陳伊秀指出，下周二（21日）太平洋高壓增強，未來一周天氣都很熱，不過屆時風場轉偏南風，使南部、東南部地區有局部短暫陣雨。

下周三（22日）起各地高溫有機會來到32度以上，下周四、下周五則是未來一周最熱的兩天，各地高溫將再攀升1度到2度，局部地區高溫可達34到35度，西部和花東縱谷地區高溫更上看35到36度。

陳伊秀提到，根據目前觀察，從明天到6月29日都沒有鋒面到來的趨勢，預估7月將轉為夏季天氣型態，須留意是否有熱帶系統影響。