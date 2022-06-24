氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今、明(24、25日)兩天「太平洋高壓」逐漸東退，各地天氣仍晴朗炎熱，高溫都在36度左右，注意防曬、防中暑；午後雲量增多，有強對流發展的條件，大部分在山區，西半部平地受影響的範圍擴大，有「劇烈天氣」發生的機率，應注意氣象局的特報。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，下週日至週二(26至28日) 「太平洋高壓」逐漸北抬，東側水氣增多，東半部偶有局部短暫陣雨；西半部晴時多雲，高溫仍在35、36度左右，注意防曬、防中暑；午後有強對流發展的條件，大部分在山區，部分平地亦受影響，應注意「劇烈天氣」的發生。下週三、四(29、30日)「熱帶擾動」外圍雲系接近，各地有局部陣雨，並有較大雨勢。

吳德榮提及，最新(23日20時)歐洲(ECMWF)系集模式，模擬30日20時機率分布圖顯示，台灣至呂宋島一帶有「熱帶擾動」的機率，最高達60％(左圖)；模擬其發展成颱的機率(≦20％)仍偏低(右圖)。模式會持續調整，應繼續觀察。