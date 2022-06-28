台灣南邊海域為大低壓帶，繼位於菲律賓西方海面的熱帶擾動97W生成後，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，位於菲律賓東方海面的熱帶擾動98W今中午也緊接著誕生，兩個系統都有機會增強為颱風，形成「雙颱共舞」，周五開始一同北上影響台灣天氣，中、南、東部雨水增多，北部午後雷雨也會變得明顯。

台灣颱風論壇在臉書表示，熱帶擾動98W誕生，這三天將逐漸整合、發展，並與南海97W串聯成一個大型低壓帶，在周五（7月1日）開始一同北上，兩個熱帶擾動都有成為颱風的機會，但因為環流廣泛，整合難度高，強度不會太強，頂多是輕度颱風等級。

台灣颱風論壇表示，隨著太平洋高氣壓逐漸減弱、東退，周五之後低壓帶北上籠罩台灣，加上西南風增強，中、南、東部雨水增多，北部午後雷雨也會變得明顯，「酷熱難耐的天氣終於要短暫結束」。

氣象局指出，周三、四（29、30日）南方低壓帶外圍水氣逐漸北上，花東及恆春半島的降雨更明顯，有局部較大雨勢，午後各地山區則有短延時強降雨及局部大雨發生機率。

周五至周日（7月1至3日）低壓帶北抬，台灣位於低壓帶內，南部、東南部有局部大雨發生的機率，其他地區午後雷陣雨。直到下周一（4日）低壓帶離開。