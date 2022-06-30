雙颱恐誕生！氣象專家吳德榮表示，今年第3號颱風「芙蓉」今將生成，從南海朝廣東前進，而菲律賓東方熱帶擾動發展中，也有成颱機率，朝琉球海面前進，明日至下周一台灣夾在兩者之間天氣不穩定，南台灣及中部以北午後有大雨，下周二、三（5、6日）西南風迎風面的中南部有較大雨勢。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，「芙蓉」颱風今將形成，路徑朝廣東前進。最新歐、美模式模擬也皆顯示，菲律賓東方熱帶擾動發展中，有機會成颱，並朝琉球海面前進。台灣受到直接侵襲的機率雖低，且以兩颱風的距離，不致有「藤原效應」（雙颱效應），但彼此間水氣輻合的作用影響台灣天氣長達6天。

最新(30日2時)中央氣象局「路徑潛勢預測圖」(左圖)顯示，「芙蓉」今將形成，朝廣東前進。最新(29日20時)美國(GEFS)系集模式(右圖)顯示，菲律賓東方「熱帶擾動」發展中；朝琉球海面前進。(翻攝自 「三立準氣象· 老大洩天機」)

吳德榮表示，明日至下周一（7月1至4日）台灣在「芙蓉」及另一熱帶擾動（熱帶低壓或颱風）之間，各地雲量增多，偶有局部短暫降雨，水氣輻合的作用，將帶來不穩定的大氣，期間迎風面的南台灣及中部以北的午後皆有明顯降雨的機率；下周二、三（5、6日）西南風迎風面有較大雨勢。模式持續調整中，應密切注意最新資料。

今日天氣部分，吳德榮表示，今（30日）太平洋高壓北抬，東側水氣增多，東半部偶有局部短暫陣雨；西半部晴午後多雲，高溫35、36度，午後新竹以南山區及部分平地有雷雨及較大雨勢。