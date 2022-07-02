周末一早，率先登場的不是晴空萬里，反而是明顯增厚的雲層，捎來變天消息，中央氣象局甚至針對北部沿海一帶發大雷雨訊息。今起有短暫降雨，局部地區雨勢較大。雙颱「芙蓉」、「艾利」持續移動，對台無直接影響，但接下來一連6天，天氣都相當不穩定。

根據路徑預估，「芙蓉」今將登陸廣東；「艾利」則會在晚間通過琉球海域，兩者都沒有襲台機率。氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，指未來8至10天，菲律賓東方海域仍有利熱帶擾動發展。

吳德榮指出，今起至下周二，台灣被雙颱夾在中間，各地雲量增多，偶有短暫雨，迎風面的南部、東南部，以及午後的中部以北，都有明顯降雨機率；應特別注意「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨、冰雹）。

今雲層偏厚，高溫略降，各地氣溫：北部24至34度、中部24至34度、南部24至33度、東部22至34度。下周三、四太平洋高壓偏弱，天氣持續不穩定，中午過後容易有強對流發展。