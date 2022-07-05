全台16縣市大雨特報。（圖／翻攝自氣象局）

（13：35更新）受到西南風及午後對流發展旺盛影響，易有短延時強降雨，氣象局今針對16縣市發布大雨特報，大台北、南投、宜蘭、花蓮、南部地區及中部以北、台東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

大雨：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣和台東縣。

氣象局針對「台北市、新北市、桃園市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至14時15分止；：「新北市、桃園市、新竹縣」大雷雨即時訊息持續至14時30分。其中也特別針對台北市與新北市發布災防警告，提醒有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並注意安全，持續至15時13分。

旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪(河)水暴漲，排水不良區域則易發生淹(積)水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。