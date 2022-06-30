輕度颱風「芙蓉」已於今（30）日上午生成，目前分析路徑將朝北北東的廣東沿海前進，同時位於台灣東南方的熱帶擾動TD05也有望成為今年第四號颱風「艾利」，威脅台灣機率一樣不高。不過氣象局分析，明日起7日全台都會受到低壓帶影響，氣象達人彭啟明說明，許多民眾擔心颱風，但擔心的應是外圍環流水氣配合西南風，中南部會有較多的累積降雨要留意。

氣象局指出，明日受到低壓帶影響天氣不穩定，南部、東南部地區有短暫陣雨或雷雨，中部、東北部、東部地區及澎湖、金門、馬祖也有局部短暫陣雨或雷雨，北部地區則為多雲，午後局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，夜晚清晨各地低溫為25、26度，白天高溫約31至334度，新北市有局部36度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強；此外，基隆北海岸及恆春半島沿海空曠地區有較強陣風；中南部、東部、東南部及金門、澎湖沿海亦有長浪發生。

氣象局預估，明起全台變天有雨，民眾出門記得準備雨具。（翻攝自氣象局）

氣象局預估未來天氣概況，1至4日南部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，中部、東北部及東部地區有局部短暫陣雨或雷雨，北部地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；5至7日中南部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，東部地區有局部短暫陣雨，北部及東北部地區為多雲，午後有短暫雷陣雨。