氣象局宣布南海熱帶低壓增強為今年第3號颱風「芙蓉」，預測路徑以偏北轉西北的方向朝海南島到廣東前進，直接影響台灣的機率較低。不過颱風將低壓帶北抬到台灣，明起水氣增加全台有雨。

同時菲律賓東方海面的熱擾動增強為熱帶低壓，向北北西進行，有機會增強為今年第4號颱風「艾利」。是否產生雙颱效應，氣象達人彭啟明說，兩者距離超過一千多公里，不會有直接交互作用。

彭啟明在臉書指出，芙蓉颱風是今年進入颱風季的第一個颱風，受到很大關注，不過好消息是對台灣沒有直接威脅，將往廣東到海南附近，主體結構雖不影響台灣，但外圍的水氣及大低壓帶延伸整個南海到巴士海峽，仍有間接影響，天氣會略不穩定。

彭啟明表示，另外一個低壓擾動在菲律賓東方海面，也就是台灣東南方約1200公里，未來幾天有逐漸發展成為熱帶性低氣壓或颱風的趨勢，不過這盤整需要一段時間，將往北到北北西前進，往琉球群島方向移動，對台灣還沒有直接的威脅性，這主要是太平洋高壓暫時東退到日本東南方，如果發展成為今年第四號颱風將沿著高壓環流往北，並不會直接往台灣附近。

彭啟明表示，颱風雖都不會直接影響台灣，但隨著低壓環流的發展，外圍的水氣及環流仍將在周五開始到周末，甚至延伸到下周三四，都將北上影響台灣，風向上會由這兩天的偏東南風轉為偏南到西南風，尤其如果未來幾天兩個系統發展，由於系統偏弱，預期是輕度颱風等級，距離也超過一千多公里，不會有直接交互作用，但台灣會位於兩個系統中間的大低壓帶環流當中，會相當不穩定，下雨機會將會顯著提高。