氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，「輕颱芙蓉」朝廣東前進；菲律賓東方「熱帶低壓」亦將發展為「輕颱艾利」，朝琉球海面前進。雙颱之間的距離太遠，不致有「藤原效應」；台灣在兩颱之間，受直接侵襲的機率雖低，但水氣增多、大氣很不穩定，未來一週皆應注意「強對流」的發生。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今(1)日東側水氣增多，東半部及恆春半島有局部陣雨；西半部晴午後多雲，高溫仍在35度左右，應注意防曬、防中暑；午後桃園以南山區及部分平地有雷雨發生的機率，仍有較大雨勢，應注意天氣變化及氣象局特報。各地氣溫：北部23至35度，中部24至35度，南部24至35度，東部23至34度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明日至下週二(2至5日)，台灣在雙颱之間，受到直接侵襲的機率雖低，但各地雲量增多，偶有局部短暫降雨的機率，期間水氣輻合帶來不穩定的大氣，迎風面的南台灣(南部、東南部)以及午後的中部以北，皆有明顯降雨的機率，應注意氣象局的特報。下週三、四(6、7日)持續不穩定的天氣，午後易有強對流發展，仍應注意天氣變化及氣象局特報。