根據最新模擬，南海、菲律賓東方海域均有熱帶擾動發展，成颱機率大幅提升。今午後熱對流發展持續，專家警告，劇烈天氣不只狂風暴雨，「恐怕還有冰雹」；台北市中正區24日已下過一次冰雹，9年來首見。

今起太平洋高壓北抬，東部地區水氣增多、西部晴時多雲，各地氣溫：北部23至35度、中部24至36度、南部23至36度、東部22至36度。氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，西半部中午過後要嚴防劇烈天氣。

高壓移出後天氣較不穩定，吳德榮補充，午後對流發展旺盛，雖然大雷雨範圍以山區為主，但部分平地也要留意，他特別點出「有冰雹可能」。台北市中正區24日即有冰雹發生，當時氣溫暴跌近10度。

另根據最新模擬，南海、菲律賓東方海域都有熱帶擾動發展中，兩者「長大成颱」的機率分別增加至40%、30%。吳德榮強調，兩低壓不至於有「藤原效應」，不過彼此間接影響的力量仍存在。

若雙雙成颱，將是今年第3號的芙蓉，以及第4號的艾利。周五起至下周一，受低壓外圍雲系影響，全台各地有短暫陣雨，局部地區降雨明顯，應隨時更新氣象資訊。