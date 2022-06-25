氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今日「太平洋高壓」東退，各地天氣仍晴朗炎熱，高溫都在36度左右，注意防曬、防中暑；午後雲量增多，有強對流發展的條件，大部分在山區，西半部平地受影響的範圍大，有「劇烈天氣」發生的機率，應注意氣象局的特報。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明日至下週二(26至28日) 「太平洋高壓」逐漸北抬，東側水氣增多，東半部偶有局部短暫陣雨；西半部多雲時晴，高溫35、36度左右，仍應注意防曬、防中暑；午後有對流發展，大部分在山區，部分平地亦受影響，應注意「劇烈天氣」。下週三至週五(29至1日)「熱帶擾動」外圍雲系移入、雲層增多，各地有局部短暫陣雨，西半部午後因大氣不穩定仍有較大雨勢。

吳德榮提及，最新(24日20時)歐洲(ECMWF)系集模式，模擬下週五(1日)20時機率分布圖顯示，台灣至南海一帶有「熱帶擾動」活動的跡象，以東沙島南方海域機率最高，達60％，並朝廣東前進。模擬其發展成颱的機率(≦20％)仍偏低，位置亦較不具威脅。不過，模式仍會持續調整，應繼續觀察。