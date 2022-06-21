今天是24節氣的夏至，太陽正好直射北回歸線，是白天最長的時刻，氣象專家吳德榮表示，下周四（30日）菲律賓東方海面至呂宋島一帶熱帶擾動發展的機率達30%，持續觀察是否成颱。天氣部分，周五起太平洋高壓東退，午後雨區從山區擴大到平地，有較大雨勢。

最新(20日20時)歐洲(ECMWF)系集模式30日20時模擬圖顯示，菲律賓東方海面至呂宋島一帶熱帶擾動發展的機率達30%。(翻攝自「三立準氣象· 老大洩天機」)

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲系集模式模擬顯示，下周四（30日）菲律賓東方海面至呂宋島一帶熱帶擾動發展的機率達30%，是否能順利發展成颱，需持續觀察。

吳德榮表示，未來一周都是太平洋高壓逐漸增強西伸、再逐漸東退的天氣，變化不大。今日至周四（21至23日）太平洋高壓增強西伸，各地天氣晴朗炎熱，高溫都在36度左右，注意防曬、防中暑；午後雲量增多、局部短暫雷陣雨範圍略縮小，大部分在山區，少部分平地受影響。

吳德榮表示，周五至下周一（24至27日）太平洋高壓逐漸東退，各地天氣仍晴朗炎熱，高溫都在35、36度左右；午後雲量增多，山區有局部陣雨或雷雨，平地受影響的範圍略增多，有較大雨勢，應注意。