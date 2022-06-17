周末天氣變化圖。（圖／翻攝自氣象粉專天氣風險WeatherRisk）

隨著滯留鋒面北移，太平洋高壓也強勢登場，明（18日）各地天氣穩定炎熱，高溫可達34度左右。氣象粉專「天氣風險WeatherRisk」提醒，周末（18日、19日）各地山區午後容易有熱對流雲系生成發展，且會往北、東方向擴散，大台北、東北部、東部地區須留意局部短暫雷陣雨。

中央氣象局表示，明天受西南風影響，全台各地大多為多雲到晴的天氣型態，不過午後因熱力作用，大氣較不穩定，大台北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，外出記得攜帶雨具以備不時之需。

溫度方面，明天各地都較炎熱，高溫普遍會升到34度左右，局部地區溫度還會再升高，尤其台東、花蓮及屏東近山區的平地或河谷，有發生36度以上高溫的機率，東南部地區亦有焚風發生可能，中午前後紫外線偏強，外出應做好防曬措施並多補充水分。

隨著滯留鋒面北移，也意味著今年的梅雨季結束，氣象達人彭啟明指出，「高壓老大哥真的要正式登場了！」表示過去太平洋高壓只是晃兩下，來看一眼又離開，現在將持續在台灣附近待上幾個月，帶來較穩定的天氣。

滯留鋒面北移，太平洋高壓將接手。（圖／翻攝自臉書粉專氣象達人彭啟明）

另外，氣象粉專「天氣風險WeatherRisk」發文提到，接下來這段時間，滯留鋒面位置會比過去一個月明顯偏北，大多在長江流域到東海、日本一帶活動，台灣附近的天氣會穩定許多，接下來也將進入盛夏時節，但各地區還是會有一些局部性的差別。

該粉專提醒，周末期間大環境為西南至偏南風向，南部迎風面的沿海平地區域，凌晨到上午時段有零星短暫雨機會，但下雨範圍小、持續時間也短暫，多數時間還是多雲到晴的好天氣。

此外，桃園以南到中部平地區域天氣穩定、陽光明媚，不過各地山區午後容易有熱對流雲系生成發展，且會往北、東方向擴散，因此大台北、宜蘭花蓮的平地也有機會受到影響，下午如果要前往山區、溪谷遊玩，要特別注意。